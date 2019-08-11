Американские СМИ оценили проект российского бомбардировщика ПАК ДА

СЕГОДНЯ 19:37 2019-08-11T19:37:48+03:00

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Журналист американского издания The National Interest Марк Эпископос по достоинству оценил проект перспективного российского бомбардировщика ПАК ДА, который в настоящий момент находится в работе.

Автор статьи выразил уверенность в том, что самолет станет представителем "шестого поколения", созданным на основе современных решений. Такие выводы позволяют делать повышенные стелс-характеристики ПАК ДА, его улучшенная система пилотирования и более широкие боевые возможности.

Также Эпископоса поразило то, насколько новый бомбардировщик близок к поступлению на вооружение российской армии. Уже в 2021-2022 годах будет создан первый прототип, а испытательный полет запланирован на 2025-2026 годы. Серийные же поставки начнутся еще несколько лет.

Согласно данным американского издания, ракеты бомбардировщика дальностью действия до 7000 километров будут способны анализировать воздушную и радиолокационную обстановку, а также выбирать цели во время полета и даже самостоятельно менять траекторию, уклоняясь от радаров.

Сайт kp.ru писал, что ранее журналисты The National Interest также попытались выявить возможного победителя в случае военного столкновения между США и Россией в Черном море.

ИСТОЧНИК KP.RU