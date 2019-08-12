Подозреваемый в стрельбе в мечети Норвегии не признает вину

СЕГОДНЯ 14:14 2019-08-12T14:14:27+03:00

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Подозреваемый в стрельбе в мечети пригорода Осло Филипп Маншаус не признает свою причастность к содеянному. Об этом сообщила адвокат 21-летнего гражданина Норвегии Унни Фриес.

"Он использует свое право не давать показания. Такова текущая ситуация. Посмотрим, как пойдет дальше", - сказала защитница.

Сайт kp.ru писал, что в субботу, 10 августа, вооруженный мужчина ворвался в мечеть Исламского центра в коммуне Берум и открыл огонь по прихожанам. Пострадал один человек.

При этом за несколько часов до атаки пользователь под ником Филипп Маншаус опубликовал в соцсетях пост восхваления стрелка из новозеландского Крайстчерча, а сестра задержанного была найдена мертвой в доме недалеко от мечети.

Решение о мере пресечения в отношении подозреваемого будет принято 12 августа. Прокуратура планирует обвинить молодого человека в терроризме, хотя изначально речь шла о статьях "убийство" и "покушение на убийство". Также органы будут требовать ареста стрелка на четыре недели с полной его изоляцией, передает телеканал NRK.

ИСТОЧНИК KP.RU