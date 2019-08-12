2019-08-12T16:18:48+03:00
Политика

Встречу президентов РФ, Азербайджана и Ирана перенесли "по техническим причинам"

В Кремле подчеркнули, что она должна была пройти на текущей неделе
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Встречу президентов РФ, Азербайджана и Ирана перенесли "по техническим причинам"Встречу президентов РФ, Азербайджана и Ирана перенесли "по техническим причинам"Фото: REUTERS
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что встречу глав РФ, Азербайджана и Ирана Владимира Путина, Ильхама Алиева и Хасана Роухани перенесли "по техническим причинам".

Ранее ее планировалось провести на текущей неделе.

- Саммит президентов России, Азербайджана и Ирана, который планировалось провести на этой неделе, переносится на более поздние сроки по техническим причинам, - заявил Песков, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце июля этого года российский лидер Владимир Путин встретился с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Политики обсудили ситуацию в регионе и планы сотрудничества между странами. Глава государства подчеркнул, что сейчас киргизы должны объединиться вокруг действующего лидера, чтобы сохранить политическую стабильность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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