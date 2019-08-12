2019-08-12T16:07:04+03:00
Происшествия

Друг рассказал о визите к умершему DJ Жанне Рассказовой частного нарколога

Мужчина допустил, что девушка утаила от врача хроническое заболевание
Ася РОМАНЧУК
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Знакомые уверены, что Жанна Рассказова умела из-за того, что не сказала врачу о своем хроническом заболеванииЗнакомые уверены, что Жанна Рассказова умела из-за того, что не сказала врачу о своем хроническом заболеванииФото: СОЦСЕТИ
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29-летняя Жанна Рассказова, известная как фотомодель и DJ Jane Rass, скончалась 11 августа. Давний знакомый девушки рассказал, что в тот роковой день к ней заезжал нарколог из частной клиники.

Незадолго до визита врача Александр приехал к Жанне в съемную квартиру. Девушка была не одна, у нее гостила подруга и, судя по обстановке, застолье длилось несколько дней.

Со слов Александра, Жанна была несколько заторможена и сообщила, что вызвала врача из частной наркологической клиники, чтобы тот поставил ей капельницу.

Мужчина уверяет, что у девушки и ранее возникали проблемы с алкоголем и наркотиками.

Приехавший врач поставил капельницу и предупредил, чтобы пациентку не оставляли одну. После окончания процедуры врач уехал, а Жанна проспала примерно три часа. Ее разбудили друзья.

— Мне показалось, что Жанна как-то странно дышит, как будто храпит, и я попытался разбудить ее, - рассказал сайту mk.ru Александр.

Девушка проснулась, вышла на кухню, а потом начала задыхаться и потеряла создание. Прибывшие врачи скорой помощи не смогли ее спасти.

Оказывается, у Жанны было хроническое заболевание, из-за которого она постоянно принимала лекарства. По какой-то причине Рассказова не сообщила об этом наркологу. Не исключено, что несовместимость лекарств вызвала остановку сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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