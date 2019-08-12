2019-08-12T17:50:33+03:00
Общество

Со счетов экс-министра Абызова исчезли 1,6 миллиона рублей

Ранее суд наложил обеспечительный арест на недвижимое имущество, счета и акции арестованного
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Со счетов экс-министра Абызова исчезли 1,6 миллиона рублейСо счетов экс-министра Абызова исчезли 1,6 миллиона рублейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, которого ранее арестовали по обвинению в мошенничестве, вывел почти 1,6 млн рублей со своего счета в банке. Это произошло после судебного решения о его аресте.

Напомним, ранее суд наложил обеспечительный арест на недвижимое имущество, счета и акции арестованного. Общая стоимость арестованного имущества, по оценке защиты, превышает 20 млрд рублей, пишет "ТАСС".

- После решения суда об аресте счета деньги с него были выведены. Арест на них наложить не удалось, - сообщил в Следственном комитете.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что за пять дней до ареста Михаил Абызов приобрел элитную недвижимость в районе Золотой мили. По всей видимости, экс-министр сразу после ухода с государственной службы взялся вить себе семейное гнездышко, скупив в самом дорогом районе Москвы целый этаж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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