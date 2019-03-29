За пять дней до ареста Абызов приобрел элитную недвижимость в районе Золотой мили

1-ый Обыденский переулок, дом 9/12. Самый старый и дорогой район столицы Остоженка. До Кремля рукой подать. Тихие и респектабельные переулки. Приличные соседи. Судя по декларации о доходах экс-министра, поселился он здесь еще в 2015 году. В довольно скромной, по меркам миллиардера, квартире площадью 161 метр квадратный. Еще одна квартира — площадью 135 метров квадратных. В собственности у Михаила Абызова она еще с конца 90-х и тоже значится в декларации. В официальном документе адреса не указаны, но предположительно это то самое жилье на улице Шестидесятилетия Октября, на которое оформлены юридические адреса многочисленных ООО бывшего чиновника.

Больше никакой собственности официально у министра не было. Но зато у его детей — сына и дочери (их имущество чиновник тоже обязан был указывать) — есть два дома в Подмосковье в долевой собственности. 889 и 551 метров. Оба расположены на знаменитой Рублевке. И сами отпрыски в них не живут и никогда не жили. Сын Даниэль обитает в Италии в Тоскане на вилле 1775 года постройки, которую ему на свадьбу подарил отец. Бывшая жена с дочками обитает то в Чикаго, то в Лондоне, где у семьи тоже есть недвижимость.

Вот этот вот конкретный особняк 9/12 в 1-м Обыденском старинный, построен в начале прошлого века

Выписка из декларации за 2017 год.

- Сын: Жилой дом, Великобритания, 211 кв. м (в пользовании)

- Сын: Помещение в загородном доме, Италия, 335 кв. м (в пользовании)

- Дочь: Помещение в загородном доме, Италия, 335 кв. м (в пользовании)

В Барвихе в шикарном коттедже в последнее время жил сам Михаил Абызов с молодой супругой Валентиной Григорьевой и их маленьким сыном. На суде по избранию меры пресечения адвокаты Абызова просили для него домашний арест. И в качестве места проживания предлагалась как раз Барвиха и залог в 1 миллиард рублей.

Но, как стало известно уже после ареста экс-министра «Открытого правительства», оказывается буквально неделю назад Абызов выкупил весь этаж в доме на 1-ом Обыденском переулке. К этому он шел давно, так как примерно в 2018 стал собственником соседней квартиры. А перед самым арестом и еще одной. Таким образом все 300 метров квадратных достались ему.

В Барвихе в шикарном коттедже в последнее время жил сам Михаил Абызов с молодой супругой Валентиной Григорьевой и их маленьким сыномФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Район Остоженки, безусловно, один из самых дорогих не только в Москве, но смело можно сказать что и во всей России. Цены на квадратный метр жилья в новостройках здесь доходят до 1,8 миллионов рублей. - говорит девелопер Екатерина Карпова. - Но вот этот вот конкретный особняк 9/12 на 1-м Обыденском старинный, построен в начале прошлого века. С одной стороны это плюс — дом с историей, высокие потолки. С другой минус — неудобная планировка, отсутствие паркинга. Так что цены за метр тут вряд ли поднимаются выше миллиона рублей.

Таким образом общая площадь жилья Абызова превысила 300 метров квадратных. Умножаем на 1 миллион, получаем 300 000 000 рублей. Но это еще не все. В соседнем доме экс-министр (осенью 2018 он уже был экс) купил еще одну квартиру. Может быть в наследство для сына? Тоже площадью в 300 метров. Соответственно такой же стоимости.

Наверняка все эти элитные апартаменты и особняки лишь капля в море богатств чиновника. Как предполагают эксперты, большую часть недвижимости, особенно зарубежное, оформлена на офшорные компании. Найдут ее следственные органы или нет пока не известно. К примеру, реальный размер богатств полковника Захарченко стал известен только спустя 1.5 года после его ареста. И то, возможно, это еще не все.

Выписка из последней декларации Михаила Абызова:

Выписка из декларации АбызоваФото: Наиль ВАЛИУЛИН

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