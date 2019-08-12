Доктор военных наук назвал большой ошибкой закупку Украиной А-29 у Бразилии

СЕГОДНЯ 17:26 2019-08-12T17:26:14+03:00

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Украина заинтересовалась штурмовиками А-29, которые производятся в Бразилии. По мнению доктора военных наук Константина Сивкова – эта сделка будет большой ошибкой, так как данный тип вооружения не отвечает современным требованиям для ведения войны.

- Это самолет для войны с партизанами, какой-то серьезной угрозы для вражеской авиации он не представляет, - резюмирует эксперт.

Свои слова он подкрепляет фактами: у штурмовика маленькая скорость, ограниченный состав вооружения, отсутствует высокоточноее оружие и комплекс радиоэлектронной борьбы.

- Можно сказать, что это не штурмовик, а легкомоторный самолет сугубо тренировочного характера, на который подвесили ракеты и бомбы, - прокомментировал Сивков ФАН.

Длина самолета чуть более 10 метров, размах крыльев – 11 метров. Максимальная взлетная масса самолета - 5200 кг, скорость - 590 км/ч.

В качестве вооружения используются два встроенных 12,7-мм пулемета FN Herstal M3 и одна 20-мм пушка на фюзеляжном узле. Помимо этого, штурмовик оснащен двумя управляемыми ракетами класса «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder или MAA-1 Piranha и четырьмя блоками неуправляемых ракет. Максимальная боевая нагрузка 1500 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU