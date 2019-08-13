2019-08-13T04:10:54+03:00
Происшествия

ДТП в Якутии: пять человек погибли, четверо пострадали

На 380-м км федеральной трассы «Лена» столкнулись легковушка и «КамАЗ»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В ДТП в Якутии погибли пять человек, еще четверо пострадалиВ ДТП в Якутии погибли пять человек, еще четверо пострадалиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Во вторник, 13 августа, в Нерюнгринском районе Якутии произошла авария, которая унесла жизни пяти человек, еще четверо пострадали. Около 6:20 утра по местному времени (00:20 мск) на 380-м километре федеральной трассы «Лена» столкнулись легковой автомобиль Toyota и «КамАЗ».

«По предварительной информации, погибли пять и ранены четыре человека», - сообщила пресс-служба регионального главка ГИБДД.

Уточняется, что все погибшие и пострадавшие находились в легковушке. В пресс-службе подчеркнули, что девять человек в салоне Toyota = это явное нарушение правил дорожного движения.

На месте ДТП работают спасатели, медики и автоинспекторы, причины аварии выясняются.

Представитель районной единой дежурно-диспетчерской службы рассказал ТАСС, что столкновение произошло примерно в пяти километрах от поселка Серебряный Бор.

«Погода нормальная, без осадков. Видимость отличная», - добавил собеседник агентства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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