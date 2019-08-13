2019-08-13T09:22:57+03:00
Политика

Послом США в России может стать спецпредставитель по Северной Корее

Переезд Стивена Бигана в Москву может стать серьезным ударом по переговорам Вашингтона с Пхеньяном
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дональд Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДРДональд Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДРФото: REUTERS
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Кандидатура американского спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана рассматривается президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом как наиболее вероятная замена подавшего в отставку посла США в России Джона Хантсмана.

О том, что кандидатура Бигана рассматривается главой Белого дома сообщил Reuters со ссылкой на источники. Сам дипломат не прокомментировал данную информацию.

Биган внес большой вклад в переговоры США с КНДР о ядерном разоружении и вел подготовку переговоров между сторонами, поэтому издание предполагает, что переезд спецпредставителя в Россию негативно отразится на отношениях Пхеньяна и Вашингтона.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, Хантсман должен уйти в отставку в октябре этого года. После двух лет пребывания в должности дипломат написал заиление об отставке. Другим претендентом на его пост считается посол в Германии Ричард Гренелл. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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