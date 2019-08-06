2019-08-06T20:01:10+03:00
В мире

Посол США Джон Хантсман подал в отставку и призвал: «Россия должна отвечать за своё угрожающее поведение»

59-летний дипломат проработал в Москве чуть больше половины положенного срока
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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В главной фразе своего прощального письма Хантсман искусно угодил и нашим, и вашимВ главной фразе своего прощального письма Хантсман искусно угодил и нашим, и вашимФото: Евгения ГУСЕВА
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Что-то непонятное вокруг Спасо-Хауса [резиденции американского посланника в Москве — ред.] стало происходить с конца июля. Вначале американские СМИ со ссылкой на анонимные источники сообщили: нынешний посол США в РФ Джон Хантсман в ближайшее время уйдёт в отставку. Проработав лишь меньше двух лет из положенных трёх.

Эту «анонимную новость» опровергла… жена посланника. Почему не он сам — не понятно. Что ещё более усилило подозрения.

И вот, как говорят в таких случаях по-английски — «теперь это официально». 59-летний дипломат и отец семерых детей направил письмо об отставке в адрес президента США Дональда Трампа.

В этом документе (немедленно утекшем в прессу) Хантсман написал много интересного — хотя и по-дипломатически витиевато:

«[Российско-американским отношениям] не поможет ни перезапуск, ни рестарт — лишь полное осознание наших [американских] интересов и ценностей и наличие рамок для поддержания диалога».

Но в главной фразе своего прощального письма Хантсман искусно угодил и нашим, и вашим:

«Мы должны продолжать призывать Россию к ответу, когда её поведение угрожает нам и нашим союзникам. И хотя многое из того, что нас разделяет, является неразрешимым, [между Вашингтоном и Москвой] есть общие интересы, которыми мы не можем пренебрегать».

Что это за общие интересы — он, впрочем, не уточнил. Как сообщает газета The Salt Lake Tribune, экс-посланник планирует вернуться в штат Юта. Там он уже был губернатором — и планирует вновь побороться за этот пост на предстоящих выборах. А вот кто заменит Хантсмана в Москве — пока не ясно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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