Выявить болезни сердца поможет новая разработка российских ученых

СЕГОДНЯ 10:30 2019-08-13T10:30:40+03:00

Определить наличие и разновидность заболевания можно будет с помощью токсинов, содержащихся в выдыхаемом воздухе

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Ученые Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова разрабатывают инновационный способ для обнаружения кардиоболезней – он основан на анализе воздуха, который выдыхает пациент.

Нарушения работы дыхательной системы, а также других жизненно важных систем, зачастую связаны именно с неэффективной работой сердечной мышцы.

– Когда приходит пациент с одышкой, сложно определить, почему ему не хватает воздуха. И мы создали методику, которая позволяет выявить среди таких больных тех, у кого причина именно в сердечной недостаточности, – отметил врач-кардиолог, директор Института персонализированной медицины Сеченовского университета Филипп Копылов.

У таких пациентов наблюдается изменения состава газов в выдыхаемом воздухе. Это, в свою очередь, вызвано нарушением энергетического обмена в тканях и клетках, который приводит к выделению токсинов. Ученые установили, что у пациентов с одышкой в выдыхаемом воздухе содержится в повышенной концентрации ацетон, изопрен, пентан и окись углерода.

Прототипом прибора для изучения выдыхаемого воздуха стал «электронный нос», который несколько лет назад разработали ученые из Сеченовского университета и МИФИ. «Нос» установлен в аэропортах и применяется для обнаружения наркотиков и взрывчатки. Но ныне разрабатываемый агрегат скорее будет напоминать алкотестер, который определит содержание заданных веществ в выдыхаемом воздухе.

С помощью такого портативного устройства врач значительно быстрее сможет поставить пациенту диагноз. Такое экспресс-тестирование заменит целый ряд процедур, в частности, УЗИ, кардиограмму и анализ крови.

Ожидается, что до конца года ученые подробно изучат, какие концентрации веществ свидетельствует о наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Президент фонда «Кардиопрогресс», эксперт Лиги здоровья нации, доктор медицинских наук Мехман Мамедов уверен, что подобные экспресс-тесты все чаще используются врачами, однако полностью заменить диагностические процедуры они не смогут. В перспективе с помощью такого прибора можно будет выявлять туберкулез и рак легкого, а также оценивать состояние пациента, находящегося под наркозом во время операции, пишет газета "Известия"

ИСТОЧНИК KP.RU