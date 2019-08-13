Экскурсионное судно в Белом море получило пробоину и село на мель
Судно «Сапфир», предназначенное для экскурсий на воде, во время очередной прогулки село на мель. На помощь, оказавшимся в ловушке туристам, срочно выдвинулись спасатели МЧС Карелии.
Судно получило пробоину, находясь в 9 км от города Беломорск. Спасатели отправились на место происшествия и успешно эвакуировали всех пассажиров, а также экскурсовода и капитана, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В ведомстве напомнили, что в чрезвычайных ситуациях с мобильных телефонов необходимо звонить по номеру 101 или 112.
Стоит напомнить, что это не первое происшествие на Белом море за текущий месяц. В начале августа в Карелии пропали десять туристов, отправившихся сплавляться на байдарках. В последний раз они вышли на связь в районе острова Бережной Борщевец и после этого их потеряли из виду. МЧС вскоре нашли пропавших туристов и эвакуировали их на берег.
ИСТОЧНИК KP.RU