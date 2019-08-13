2019-08-13T11:06:27+03:00
Происшествия

Экскурсионное судно в Белом море получило пробоину и село на мель

Спасатели срочно эвакуировали всех, находившихся на борту пассажиров и членов экипажа
Людмила Кузьмина
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Спасатели отправились на место происшествия и успешно эвакуировали всех пассажиров Фото: МЧС по Республике КарелияСпасатели отправились на место происшествия и успешно эвакуировали всех пассажиров Фото: МЧС по Республике Карелия
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Судно «Сапфир», предназначенное для экскурсий на воде, во время очередной прогулки село на мель. На помощь, оказавшимся в ловушке туристам, срочно выдвинулись спасатели МЧС Карелии.

Судно получило пробоину, находясь в 9 км от города Беломорск. Спасатели отправились на место происшествия и успешно эвакуировали всех пассажиров, а также экскурсовода и капитана, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В ведомстве напомнили, что в чрезвычайных ситуациях с мобильных телефонов необходимо звонить по номеру 101 или 112.

Стоит напомнить, что это не первое происшествие на Белом море за текущий месяц. В начале августа в Карелии пропали десять туристов, отправившихся сплавляться на байдарках. В последний раз они вышли на связь в районе острова Бережной Борщевец и после этого их потеряли из виду. МЧС вскоре нашли пропавших туристов и эвакуировали их на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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