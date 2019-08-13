Число жертв тайфуна в Китае выросло до 49

СЕГОДНЯ 11:48 2019-08-13T11:48:09+03:00

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Супертайфун «Лекима», который обрушился на восточную часть Китая, унес жизни 49 человек. Помимо этого еще 21 местный житель числится пропавшим без вести. На их поиски направлены спасательные бригады.

Сообщается, что больше всего пострадавших в провинции Чжэцзян. Здесь погибли 39 человек, а еще девять пропали после стихии. В настоящее время в регионе эвакуировано более одного миллиона человек. Всего же в зоне бедствия оказались порядка шести миллионов местных жителей.

Прямой экономический ущерб от тайфуна в Чжэцзян составил приблизительно 3,4 миллиарда долларов. В провинции оказались разрушены и подтоплены 234 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий, передает сайт телеканала «Звезда».

Еще пять человек погибли в провинции Шаньдун, семеро числятся пропавшими. Из зоны бедствия здесь спасателям уже удалось эвакуировать порядка 180 тысяч жителей. В результате непогоды было уничтожено 175 тысяч гектаров сельхозугодий, а ущерб составил более 200 тысяч долларов.

Помимо этого стихия затронула провинцию Аньхой. Здесь погибли четыре человека. Порядка 20 тысяч жителей были эвакуированы спасателями, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU