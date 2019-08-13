Суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского

СЕГОДНЯ 11:52 2019-08-13T11:57:08+03:00

Вышинский был доставлен в здание суда под конвоем и в наручниках Фото: REUTERS

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Киевский апелляционный суд перенес дату заседания по делу главы портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского. Рассмотрение состоится 20 августа.

Апелляционный суд рассматривает жалобу защитников журналиста на продление его ареста до 19 сентября. Данное решение было принято ранее киевским Подольским судом, сообщает RT.

Ранее РИА «Новости» сообщали, что Вышинский был доставлен в здание суда под конвоем и в наручниках. Охрана возле здания суда при этом усилена не была.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/725663" frameborder="0"></iframe> Вышинский - об обращении о своем помиловании.

Напомним, ранее канадская журналистка Ева Барлетт выступила с заявлением в отношении ареста главы портала. По ее словам, Вышинский является политическим заключенным и нет других причин для удержания его под стражей. Она также призвала представителей западных СМИ обратить свое внимание на данное дело и усилить резонанс, чтобы оказать влияние на власти Украины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/725656" frameborder="0"></iframe> Кирилл Вышинский доставлен в апелляционный суд Киева.

ИСТОЧНИК KP.RU