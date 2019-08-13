Британская королевская семья лишилась традиционного летнего развлечения

СЕГОДНЯ 13:00 2019-08-13T13:00:30+03:00

Охота на птиц входит в обязательную программу венценосного семейства во время отдыха в резиденции Балморал, в Шотландии Фото: REUTERS

Аристократы не смогут позволить себе поохотиться на территории своей резиденции.

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Британской королевской семье в нынешнем году придется воздержаться от традиционной летней охоты на тетеревов. Численность птиц существенно сократилась и их отстрел запрещен.

Охота на птиц входит в обязательную программу венценосного семейства во время отдыха в резиденции Балморал, в Шотландии. Площадь поместья ее величества насчитывает 50 000 акров и каждый год во время летнего отпуска аристократы отстреливают тетеревов.

Традиционным началом сезона охоты обычно считается 12 августа. Однако в минувшем году выдалась очень морозная и снежная зима, не все птицы выжили, из-за чего их численность серьезно упала.

«Обычно численность птиц растет, но в этом году она очень сократилась. Вероятно, членам королевской семьи придется отменить ежегодную охоту», - сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в замке.

Издание отмечает, что такие известия не смогут не обрадовать Меган Маркл. Герцогиня Сассекская является убежденной защитницей животных и вегетарианкой. Во время последней семейной охоты на фазана в Норфолке она запретила своему супругу, принцу Гарри, принимать участие в стрельбе.

ИСТОЧНИК KP.RU