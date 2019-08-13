Придумано приложение, определяющее артериальное давление по селфи

СЕГОДНЯ 15:31 2019-08-13T15:31:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Исследователи из Университета Торонто вместе с больницей педагогического университета в Ханчжоу разработали приложение для смартфона, которое поможет определять артериальное давление по коротким селфи-видео. Бесплатную версию программы (Anura) смогут приобрести в виртуальных магазинах обладатели операционной системы iOS и Android. Об этом сообщил американский портал Quartz.

Глава исследовательской команды, профессор Кан Ли рассказал, что измеряя незначительные изменения гемоглобина можно определить артериальное давление. Приложение использует так называемую технологию трансдермальной оптической визуализации, анализируя 900 кадров за полминуты на основе машинного обучения. При излучении камерой смартфона, свет с разной скоростью отражается от белков на поверхности кожи.Для широкой аудитории приложение пока недоступно.

Ранее сайт kp.ru составил чек-лист приложений, благодаря которым родители смогут приглядывать за своим неугомонным чадом.

ИСТОЧНИК KP.RU