Коллекторы рассказали, как выбраться из долговой ямы

СЕГОДНЯ 17:53 2019-08-13T17:53:17+03:00

У восьми из десяти должников получается справиться с долгами

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В Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) рассказали, как выбраться из долговой ямы. По статистике, восемь из десяти должников справляются с безнадежной просрочкой кредита (более 90 дней) в течении полутора-двух лет, после того как человек начинает активно работать, пишет News.ru.

Безвыходных ситуаций не бывает, убеждены в НАПКА.

Главное соблюдать правила, которые помогут выправить ситуацию. Во-первых: правильно тратить доходы. Идеальная формула бюджета семьи, обременённой кредитами, выглядит так: 80/20, где 80% — это обязательные траты (продукты, проезд, оплата ЖКУ и др.), а 20% — это деньги, направляемые на погашение кредитов. Как правило, 20 процентов тратятся на второстепенные нужды и развлечения, их можно направлять на погашение долга.

Во-вторых, можно превратить свое хобби в дополнительный источник дохода.

В-третих, продать ненужные вещи на специальных сайтах. Многие даже не подозревают сколько лишних вещей имеют дома.

В-четвертых, всегда можно устроиться на дополнительную работу, хотя бы временно, пока не получится вернуться в график платежей. Дополнительной работой может быть подработка в такси, уход за ребенком, репетиторство.

ИСТОЧНИК KP.RU