2019-08-13T17:53:17+03:00
Экономика

Коллекторы рассказали, как выбраться из долговой ямы

У восьми из десяти должников получается справиться с долгами
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Коллекторы рассказали, как вернуть безнадежный долгКоллекторы рассказали, как вернуть безнадежный долгФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ
Изменить размер текста:

В Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) рассказали, как выбраться из долговой ямы. По статистике, восемь из десяти должников справляются с безнадежной просрочкой кредита (более 90 дней) в течении полутора-двух лет, после того как человек начинает активно работать, пишет News.ru.

Безвыходных ситуаций не бывает, убеждены в НАПКА.

Главное соблюдать правила, которые помогут выправить ситуацию. Во-первых: правильно тратить доходы. Идеальная формула бюджета семьи, обременённой кредитами, выглядит так: 80/20, где 80% — это обязательные траты (продукты, проезд, оплата ЖКУ и др.), а 20% — это деньги, направляемые на погашение кредитов. Как правило, 20 процентов тратятся на второстепенные нужды и развлечения, их можно направлять на погашение долга.

Во-вторых, можно превратить свое хобби в дополнительный источник дохода.

В-третих, продать ненужные вещи на специальных сайтах. Многие даже не подозревают сколько лишних вещей имеют дома.

В-четвертых, всегда можно устроиться на дополнительную работу, хотя бы временно, пока не получится вернуться в график платежей. Дополнительной работой может быть подработка в такси, уход за ребенком, репетиторство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число работников малых и средних предприятий за год уменьшилось на 800 тысяч
Главе МВД Италии пригрозили штрафом в €250 тысяч за пост в Twitter
Гидрометцентр России: Середина августа в Москве будет дождливой
Disney намеревается снять продолжение «Аладдина»
Эксперт: без роботов россияне не смогут перейти на четырехдневную рабочую неделю
Лавров встретился с президентом островной республики Тринидад и Тобаго
Новый «Король Лев» стал самым кассовым мультфильмом в истории
В России каждый пятый школьник левша
Военные моряки Шри-Ланки спасли двоих россиян, которых унесло в океан
Появилось видео перехвата истребителя НАТО, подлетевшего к борту Шойгу
Зеленский снял Безсмертного с поста представителя Киева в группе по Донбассу
В ООН призвали власти Гонконга сдержаннее относиться к протестующим