2019-08-13T18:51:54+03:00
Общество

Ученые рассказали о судьбе выпущенных из "китовой тюрьмы" косаток

Они движутся в сторону Шантарских островов
Ася РОМАНЧУК
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Ученые уверены, что косатки из "китовой тюрьмы" движутся к Шантарским островам/ ФОТО: vniroУченые уверены, что косатки из "китовой тюрьмы" движутся к Шантарским островам/ ФОТО: vniro
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Специалисты Всероссийского института рыбного хозяйства и океанографии проследили путь морских млекопитающих, выпущенных из китовой тюрьмы в бухте Средняя. По спутниковым меткам, установленным на телах косаток Зои, Тихона и Гайки, удалось понять куда направляются животные. Они плывут в сторону Шантарских островов.

- Находясь около недели недалеко от места выпуска, животные активно двигались, адаптируясь к естественным условиям обитания, питались рыбой, которая большими косяками идет сейчас на нерест в этом районе. Косатки вышли из Сахалинского залива и приближаются к Заливу Академии, — сообщает пресс-служба ВНИРО.

Две крупные самки из первого и второго выпусков находятся на расстоянии 30 км друг от друга в Шантарском море - это традиционные места обитания диких косаток. С 8 по 12 августа ученые ВНИРО проводили мониторинг в этих местах, тогда обнаружили их семьи.

Специалисты также следят за младшей самкой Александрой, выпущенной 16 июля. По данным, ВНИРО, она прошла большой путь по Охотскому морю и сейчас находится в Северо- Охотоморской подзоне, примерно в 600 км к северу от Шантарских островов.

- За время своей вольной жизни Александра питалась рыбой в ставных неводах у острова Чкалова, охотилась у северных берегов Сахалина, а затем более недели провела в открытом море к северу от Сахалина, рыская на путях миграций тихоокеанских лососей. Затем она на большой скорости, преодолевая в сутки более 100 км, что говорит о ее хорошей физической форме, пересекла Охотское море с востока на запад, и сейчас пришла в районы рыбных промыслов в Северо-Охотоморской подзоне, - цитирует ФАН специалистов.

Ученые отмечают, что такие перемещения самой младшей из косаток после ее выпуска говорят о том, что Александра последовательно проверяет основные районы летних рыбных промыслов в Охотском море. Это ставит под сомнение ее принадлежность к так называемому "плотоядному" экотипу, ранее определенному на основании анализа ДНК-маркеров.

Ранее в Росрыболовстве заявили, что предполагают до конца года выпустить всех животных, заключенных в «китовой тюрьме» бухты Средняя.

Еще трех косаток отпустили на свободу из "китовой тюрьмы".

ИСТОЧНИК KP.RU

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