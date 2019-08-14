Китайскому "Боингу 777" пришлось вернуться в аэропорт вылета после утери запчасти в воздухе

СЕГОДНЯ 02:47 2019-08-14T02:47:08+03:00

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"Боинг 777" авиакомпании China Eastern, следовавший из Нью-Йорка в Шанхай, вынужден был вернуться в воздушную гавань вылета из-за утери запчасти в воздухе. Пассажиры рейса MU588 сообщили, что во время полета с крыла самолета оторвалась часть обшивки.

Издание Sam Chui пишет, что самолет около полутора часов кружил в воздухе, чтобы выработать топливо для безопасной посадки. На борту находились порядка 300 пассажиров. Именно они сообщили пилотам о нештатной ситуации.

В итоге благодаря усилиям экипажа воздушное судно успешно приземлилось. Пассажиры даже аплодировали мягкой посадке. В аэропорту Кеннеди "Боинг" сел через два с половиной часа после взлета. Представители авиакомпании заявили, что вскоре борт будет заменен на другой и пассажиров доставят в пункт назначения.

Китайский Боинг 777 вернулся в аэропорт вылета из-за потери запчасти в воздухе.Details: https://www.airlive.net/breaking-china-eastern-boeing-777-lost-metal-part-from-left-wing-during-takeoff-from-jfk-airport/

ИСТОЧНИК KP.RU