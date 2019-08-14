В США усомнились в продлении ДСНВ из-за гиперзвуковых разработок в России
США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском связан с российской программой разработки гиперзвуковых ракет. Это ставит по сомнение продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, сообщил источник Reutersиз американской администрации.
- Попытки России разработать гиперзвуковую крылатую ракету вызывают вопросы по поводу продления СНВ-3 на пятилетний срок, - заявил источник издания.
Он также сообщил о подозрениях США о том, что взрыв на военном полигоне под Северодвинском связан с проведением испытаний такой ракеты. Помимо этого, высокопоставленный источник отметил, что не знает о причинах произошедшего, но полагает, что это может потенциально стать существенным препятствием для дальнейшего развития российской программы разработки такого оружия.
Напомним, что взрыв прогремел на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области 8 августа. Погибли пять человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что у США «есть аналогичные, хотя и более продвинутые, технологии», и американцы извлекли из ЧП в России урок.
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ИСТОЧНИК KP.RU