СЕГОДНЯ 06:00 2019-08-14T06:00:30+03:00

В США усомнились в продлении ДСНВ из-за гиперзвуковых разработок в России Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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США считают, что взрыв на полигоне под Северодвинском связан с российской программой разработки гиперзвуковых ракет. Это ставит по сомнение продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений, сообщил источник Reutersиз американской администрации.

- Попытки России разработать гиперзвуковую крылатую ракету вызывают вопросы по поводу продления СНВ-3 на пятилетний срок, - заявил источник издания.

Он также сообщил о подозрениях США о том, что взрыв на военном полигоне под Северодвинском связан с проведением испытаний такой ракеты. Помимо этого, высокопоставленный источник отметил, что не знает о причинах произошедшего, но полагает, что это может потенциально стать существенным препятствием для дальнейшего развития российской программы разработки такого оружия.

Напомним, что взрыв прогремел на военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области 8 августа. Погибли пять человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что у США «есть аналогичные, хотя и более продвинутые, технологии», и американцы извлекли из ЧП в России урок.

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ИСТОЧНИК KP.RU