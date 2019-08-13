2019-08-13T01:22:42+03:00
Политика

«Это нехорошо!»: Трамп прокомментировал взрыв реактивного двигателя под Архангельском

По его словам, у США «есть аналогичные, хотя и более продвинутые, технологии», и американцы извлекли из ЧП в России урок
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал взрыв реактивного двигателя при испытаниях на военном полигоне под Архангельском, заявив, что американцы извлекли для себя урок из этой трагедии.

«Соединенные Штаты многому учатся на неудачном взрыве ракеты в России. У нас есть аналогичные, хотя и более продвинутые, технологии», - написал он.

«Взрыв российского «Skyfall» вызывает беспокойство по поводу воздуха вокруг объекта и далеко за его пределами. Это нехорошо!» - добавил глава Белого дома.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 8 августа во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки на морской платформе под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв. В результате погибли пять научных сотрудников Саровского ядерного центра.

В Росатоме рассказали, что около часа после ЧП фиксировалось повышение уровня радиации в два раза. Никаких остаточных радиоактивных загрязнений не зарегистрировано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Непрогнозируемый сценарий: что взорвалось на платформе в Белом море

«Комсомолка» нашла ответы на главные вопросы о трагедии под Северодвинском, где погибли пять ученых из ядерного центра (подробности).

РФЯЦ подтвердил гибель своих сотрудников на полигоне под Архангельском.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24