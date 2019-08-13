«Это нехорошо!»: Трамп прокомментировал взрыв реактивного двигателя под Архангельском

СЕГОДНЯ 00:59 2019-08-13T01:22:42+03:00

По его словам, у США «есть аналогичные, хотя и более продвинутые, технологии», и американцы извлекли из ЧП в России урок

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Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал взрыв реактивного двигателя при испытаниях на военном полигоне под Архангельском, заявив, что американцы извлекли для себя урок из этой трагедии.

«Соединенные Штаты многому учатся на неудачном взрыве ракеты в России. У нас есть аналогичные, хотя и более продвинутые, технологии», - написал он.

«Взрыв российского «Skyfall» вызывает беспокойство по поводу воздуха вокруг объекта и далеко за его пределами. Это нехорошо!» - добавил глава Белого дома.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 8 августа во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки на морской платформе под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв. В результате погибли пять научных сотрудников Саровского ядерного центра.

В Росатоме рассказали, что около часа после ЧП фиксировалось повышение уровня радиации в два раза. Никаких остаточных радиоактивных загрязнений не зарегистрировано.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/725356" frameborder="0"></iframe> РФЯЦ подтвердил гибель своих сотрудников на полигоне под Архангельском.

ИСТОЧНИК KP.RU