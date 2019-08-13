«Это нехорошо!»: Трамп прокомментировал взрыв реактивного двигателя под Архангельском
Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter прокомментировал взрыв реактивного двигателя при испытаниях на военном полигоне под Архангельском, заявив, что американцы извлекли для себя урок из этой трагедии.
«Соединенные Штаты многому учатся на неудачном взрыве ракеты в России. У нас есть аналогичные, хотя и более продвинутые, технологии», - написал он.
«Взрыв российского «Skyfall» вызывает беспокойство по поводу воздуха вокруг объекта и далеко за его пределами. Это нехорошо!» - добавил глава Белого дома.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 8 августа во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки на морской платформе под Северодвинском в Архангельской области произошел взрыв. В результате погибли пять научных сотрудников Саровского ядерного центра.
В Росатоме рассказали, что около часа после ЧП фиксировалось повышение уровня радиации в два раза. Никаких остаточных радиоактивных загрязнений не зарегистрировано.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Непрогнозируемый сценарий: что взорвалось на платформе в Белом море
«Комсомолка» нашла ответы на главные вопросы о трагедии под Северодвинском, где погибли пять ученых из ядерного центра (подробности).
РФЯЦ подтвердил гибель своих сотрудников на полигоне под Архангельском.
ИСТОЧНИК KP.RU