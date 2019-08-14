2019-08-14T06:51:34+03:00
В мире

Россельхознадзор временно ограничил ввоз свинины из Сербии в Россию

Решение связано со вспышкой африканской чумы в стране
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Россельхознадзор временно ограничил ввоз свинины из Сербии в РоссиюРоссельхознадзор временно ограничил ввоз свинины из Сербии в РоссиюФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Россельхознадзор с 14 августа ввел временные ограничения на ввоз в Россию свинины, продукции из нее и живых животных из-за африканской чумы свиней в регионе.

Это касается всей продукции, в состав которой входит свинина. Исключение составит только продукция, прошедшая обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС. Помимо этого, под временный запрет попал и транзит по территории России свиней и содержащихся в неволе диких свиней из Сербии.

- Падеж домашних свиней в центральной части Сербии, согласно имеющейся в распоряжении Россельхознадзора информации, произошел в период с 30 июля по 7 августа этого года, - говорится в сообщении ведомства.

В Россельхознадзоре опасаются, что болезнь может принять характер панзаотии.

Напомним, что целая эпидемия африканской чумы была зафиксирована в Тверской области в прошлом году. Санитары уничтожили десятки тысяч животных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Японии из-за жары погибли как минимум 23 человека
В США усомнились в продлении ДСНВ из-за гиперзвуковых разработок в России
В Японии застрелили медведя, который вышел из леса к людям
Врачи рассказали о последствиях четырехдневной рабочей недели
В Госдуме предложили запретить использование старых машин
Жениха Дженнифер Лопес в Сан-Франциско ограбили на 500 тысяч долларов
В Польше задумались об увеличении армии
В офисе Зеленского объяснили отставку Бессмертного
Китайскому "Боингу 777" пришлось вернуться в аэропорт вылета после утери запчасти в воздухе
В Калифорнии при перестрелке погиб полицейский
Роскосмос объяснил размер средней зарплаты своих сотрудников
Россия отреагировала на высказывание постпреда Британии о крымчанах
Пожилой американец пять дней выживал благодаря кока-коле
Участие Пласидо Доминго в концерте в США отменили из-за обвинений в домогательствах
Стало известно о причине отмены трансляции матча «Порту» – «Краснодар»
Володин отреагировал на решение Зеленского об украинском гражданстве для россиян
Трамп отложил торговую войну с КНР, чтобы не портить рождественский шоппинг
"Краснодар" выиграл первый тайм ответного матча Лиги Чемпионов у "Порту" со счетом 3:0
Калужский радиотехнический НИИ попал в "черный" список США
Меркель планирует уйти из большой политики в 2021 году
Трамп допустил выход США из ВТО "при необходимости"
В НАТО назвали причину сближения своего истребителя с самолетом Шойгу
Украина хочет создать морской режимный район вокруг Крыма
Молодежь Сербии предпочитает сотрудничество с Россией вступлению в ЕС
США отложили введение пошлин на часть китайских товаров до декабря
Сбербанк запустил услугу получения наличных в банкоматах по коду из СМС