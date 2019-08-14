Россельхознадзор временно ограничил ввоз свинины из Сербии в Россию

СЕГОДНЯ 06:51 2019-08-14T06:51:34+03:00

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Россельхознадзор с 14 августа ввел временные ограничения на ввоз в Россию свинины, продукции из нее и живых животных из-за африканской чумы свиней в регионе.

Это касается всей продукции, в состав которой входит свинина. Исключение составит только продукция, прошедшая обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС. Помимо этого, под временный запрет попал и транзит по территории России свиней и содержащихся в неволе диких свиней из Сербии.

- Падеж домашних свиней в центральной части Сербии, согласно имеющейся в распоряжении Россельхознадзора информации, произошел в период с 30 июля по 7 августа этого года, - говорится в сообщении ведомства.

В Россельхознадзоре опасаются, что болезнь может принять характер панзаотии.

Напомним, что целая эпидемия африканской чумы была зафиксирована в Тверской области в прошлом году. Санитары уничтожили десятки тысяч животных.

ИСТОЧНИК KP.RU