"Как маленькие дети выпендриваются": Пригожин отчитал Бузову за причисление к блокадникам
Продюсер Иосиф Пригожин осудил поведение Ольги Бузовой. Скандальная певица выложила в социальных сетях ролик в котором в одному купальнике жадно облизывает тарелку. Заметив камеру дама рассмеялась и назвала себя блокадницей.
Поведение звезды расстроило и кумиров-подписчиков и интернет пользователей, видных людей. Недовольным остался и Пригожин. Он сравнил певицу с ребенком.
"Мы живем немного в другой атмосфере, и комментировать то, что там Бузова облизывает и что при этом говорит, — бред. Она это делает, чтобы на нее обращали внимание. Как маленькие дети выпендриваются, для того чтобы их заметили, — вот из той же серии", - заявил продюсер "Вечерней Москве".
Мать девушки встала на сторону дочери. Она заявила, что Ольга ничего плохого о блокаде не сказала.
"Каждый думает в меру своего настроя. Девочка пошутила о себе, ни в коем случае не о блокаде", - сообщила Ирина Бузова "КП".
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ИСТОЧНИК KP.RU