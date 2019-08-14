"Как маленькие дети выпендриваются": Пригожин отчитал Бузову за причисление к блокадникам

СЕГОДНЯ 07:49 2019-08-14T07:51:23+03:00

По мнению продюсера, певица делает это чтобы привлечь к себе внимание

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Продюсер Иосиф Пригожин осудил поведение Ольги Бузовой. Скандальная певица выложила в социальных сетях ролик в котором в одному купальнике жадно облизывает тарелку. Заметив камеру дама рассмеялась и назвала себя блокадницей.

Поведение звезды расстроило и кумиров-подписчиков и интернет пользователей, видных людей. Недовольным остался и Пригожин. Он сравнил певицу с ребенком.

"Мы живем немного в другой атмосфере, и комментировать то, что там Бузова облизывает и что при этом говорит, — бред. Она это делает, чтобы на нее обращали внимание. Как маленькие дети выпендриваются, для того чтобы их заметили, — вот из той же серии", - заявил продюсер "Вечерней Москве".

Мать девушки встала на сторону дочери. Она заявила, что Ольга ничего плохого о блокаде не сказала.

"Каждый думает в меру своего настроя. Девочка пошутила о себе, ни в коем случае не о блокаде", - сообщила Ирина Бузова "КП".

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buzova86 Бузова облизала тарелку со словами: "Я блокадница!"

ИСТОЧНИК KP.RU