Синоптики обещают россиянам несколько жарких деньков в августе

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-14T11:07:56+03:00

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В Гидрометцентре России сообщили о возвращении в центр страны настоящей августовской погоды, с солнечными днями и высокими температурами. Благодаря воздушным потокам из тропических широт воздух прогреется до среднемесячного уровня, а затем даже превысит его на 2-4 градусов и местами до 6 градусов.

Как рассказал "Российской газете" руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев, в центре страны дневная температура воздуха повысится до +26 градусов. В Воронежскую, Липецкую область и Поволжье вернется летняя жара, временами до +34 градусов, ночью тоже потеплеет до +11-18 градусов.

Однако под влиянием активных атмосферных фронтов циклона в Центральном федеральном округе пройдут грозовые дожди, наиболее сильные на западе и севере. А вот в Поволжье до конца рабочей недели существенных осадков не ожидается.

В столице России в четверг, 15 августа, будет облачная погода с прояснениями, возможны осадки и умеренный ветер юго-западного и западного направления. Температура воздуха ночью +15-17 градусов, а днём - + 21-23 градуса, по области - до +26. В пятницу погода в Москве и Московской области существенно не изменится, лишь похолодает на пару градусов.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие два дня погода улучшится над Южным Уралом. Антициклон вернет на территорию Свердловской области безветренную, теплую и ясную погоду. Днем воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, ночью температура составит + 10-15 градусов, Ясная и теплая погода ожидается и на юге России.

До выходных в Крыму дневная температура воздуха прогреется до + 30-36 градусов. В субботу и воскресенье на территории полуострова местами пройдет кратковременный дождь, гроза, а температура воздуха немного понизится: до плюс 12-17 градусов ночью, на Южном берегу - до +23 градусов, днем 23-28 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU