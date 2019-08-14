2019-08-14T11:07:56+03:00
Общество

Синоптики обещают россиянам несколько жарких деньков в августе

Температура воздуха поднимется до 26 градусов, а в некоторых регионах перешагнет 30-градусную отметку
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
В центральную часть страны снова вернется жаркая погодаВ центральную часть страны снова вернется жаркая погодаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Гидрометцентре России сообщили о возвращении в центр страны настоящей августовской погоды, с солнечными днями и высокими температурами. Благодаря воздушным потокам из тропических широт воздух прогреется до среднемесячного уровня, а затем даже превысит его на 2-4 градусов и местами до 6 градусов.

Как рассказал "Российской газете" руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев, в центре страны дневная температура воздуха повысится до +26 градусов. В Воронежскую, Липецкую область и Поволжье вернется летняя жара, временами до +34 градусов, ночью тоже потеплеет до +11-18 градусов.

Однако под влиянием активных атмосферных фронтов циклона в Центральном федеральном округе пройдут грозовые дожди, наиболее сильные на западе и севере. А вот в Поволжье до конца рабочей недели существенных осадков не ожидается.

В столице России в четверг, 15 августа, будет облачная погода с прояснениями, возможны осадки и умеренный ветер юго-западного и западного направления. Температура воздуха ночью +15-17 градусов, а днём - + 21-23 градуса, по области - до +26. В пятницу погода в Москве и Московской области существенно не изменится, лишь похолодает на пару градусов.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие два дня погода улучшится над Южным Уралом. Антициклон вернет на территорию Свердловской области безветренную, теплую и ясную погоду. Днем воздух прогреется до плюс 25-27 градусов, ночью температура составит + 10-15 градусов, Ясная и теплая погода ожидается и на юге России.

До выходных в Крыму дневная температура воздуха прогреется до + 30-36 градусов. В субботу и воскресенье на территории полуострова местами пройдет кратковременный дождь, гроза, а температура воздуха немного понизится: до плюс 12-17 градусов ночью, на Южном берегу - до +23 градусов, днем 23-28 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Правительство Украины отказалось увольнять Кличко с поста мэра Киева
Служба занятости с начала года отметила резкое уменьшение занятых россиян
Киберспорт в России предложили сделать школьным факультативом
Новый посол КНР: Мы братья! Китайско-российские отношения — самые прочные между двумя странами в мире
В Черногории оценили потери страны от антироссийских санкций
В ресторанах и кафе Черногории запретили курить: штраф 20 тысяч евро
США обсуждают с партнерами размещение ракет в Азии
Яндекс.деньги появятся в WhatsApp
В России увеличивается число смертей от рака
Эксперты "Винного гида России" назвали 12 правил хорошего вина
В США запретили брать в самолеты MacBook Pro из-за горючей батареи
«Кот-зенитчик» прославился в соцсетях благодаря своей реакции
Пострадавшими от взрывов под Ачинском признали 40 человек
Компания, создающая белок из воздуха и электричества, добивается сотрудничества с Роскосмосом
В аварии в центре столицы Бразилии пострадали 51 человек
МВД разрешит водителям предъявлять ОСАГО с помощью телефона
"Как маленькие дети выпендриваются": Пригожин отчитал Бузову за причисление к блокадникам
Погода в Москве на 14 августа 2019 года: грибной дождь сменится солнцем
Грозивший самолету Шойгу истребитель НАТО принадлежит ВВС Испании
Россельхознадзор временно ограничил ввоз свинины из Сербии в Россию
В Японии из-за жары погибли как минимум 23 человека
В США усомнились в продлении ДСНВ из-за гиперзвуковых разработок в России
В Японии застрелили медведя, который вышел из леса к людям
Врачи рассказали о последствиях четырехдневной рабочей недели
В Госдуме предложили запретить использование старых машин
Жениха Дженнифер Лопес в Сан-Франциско ограбили на 500 тысяч долларов