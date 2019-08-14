Ученые провели испытания первой вакцины от хламидиоза
Ученые испытали на безопасность первую в мире вакцину от хламидиоза.
исследователи из Имперского колледжа Лондона проверили на 35 женщинах два разных состава вакцины, использовав также плацебо-инъекцию. Оба препарата оказались безопасными, но одна проявила большую эффективность, сообщил главный медицинский журнал Lancet.
Сейчас хламидиоз лечат антибиотиками, но иммунитет к болезни после излечения не вырабатывается. Хламидиоз остается наиболее распространенным в мире венерическим заболеванием. После заражения обычно не проявляется никаких симптомов, поэтому заболевание переходит в тяжелую форму, способную вызвать бесплодие у женщин, простатит у мужчин и прочие многочисленные осложнения.
Ученые уже много лет пытаются найти способ обеспечить длительную защиту. Новой вакцине предстоит еще рад испытаний и если они пройдут успешно, то лекарство войдет в обиход уже через пять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU