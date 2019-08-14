2019-08-14T12:38:27+03:00
Здоровье

Ученые провели испытания первой вакцины от хламидиоза

Если оставшиеся тесты пройдут нормально, то препарат поступит в продажу уже через пять лет
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Тест был проведен на 35 женщинах в ЛондонеТест был проведен на 35 женщинах в ЛондонеФото: Мария ИГНАТЬЕВА
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Ученые испытали на безопасность первую в мире вакцину от хламидиоза.

исследователи из Имперского колледжа Лондона проверили на 35 женщинах два разных состава вакцины, использовав также плацебо-инъекцию. Оба препарата оказались безопасными, но одна проявила большую эффективность, сообщил главный медицинский журнал Lancet.

Сейчас хламидиоз лечат антибиотиками, но иммунитет к болезни после излечения не вырабатывается. Хламидиоз остается наиболее распространенным в мире венерическим заболеванием. После заражения обычно не проявляется никаких симптомов, поэтому заболевание переходит в тяжелую форму, способную вызвать бесплодие у женщин, простатит у мужчин и прочие многочисленные осложнения.

Ученые уже много лет пытаются найти способ обеспечить длительную защиту. Новой вакцине предстоит еще рад испытаний и если они пройдут успешно, то лекарство войдет в обиход уже через пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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