Ученые провели испытания первой вакцины от хламидиоза

СЕГОДНЯ 12:38 2019-08-14T12:38:27+03:00

Тест был проведен на 35 женщинах в Лондоне Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Если оставшиеся тесты пройдут нормально, то препарат поступит в продажу уже через пять лет

Изменить размер текста: A A

Ученые испытали на безопасность первую в мире вакцину от хламидиоза.

исследователи из Имперского колледжа Лондона проверили на 35 женщинах два разных состава вакцины, использовав также плацебо-инъекцию. Оба препарата оказались безопасными, но одна проявила большую эффективность, сообщил главный медицинский журнал Lancet.

Сейчас хламидиоз лечат антибиотиками, но иммунитет к болезни после излечения не вырабатывается. Хламидиоз остается наиболее распространенным в мире венерическим заболеванием. После заражения обычно не проявляется никаких симптомов, поэтому заболевание переходит в тяжелую форму, способную вызвать бесплодие у женщин, простатит у мужчин и прочие многочисленные осложнения.

Ученые уже много лет пытаются найти способ обеспечить длительную защиту. Новой вакцине предстоит еще рад испытаний и если они пройдут успешно, то лекарство войдет в обиход уже через пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU