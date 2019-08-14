2019-08-14T13:39:58+03:00
В мире

Наводнение в Индии унесло жизни 225 человек

В нескольких областях страны ввели режим ЧС
Григорий ЛЕОРДА
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Поселения жителей страны уходят под воду.Поселения жителей страны уходят под воду.Фото: REUTERS
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Области Идукки, Эрнакулам и Аллеппи штата Керала на юге Индии страдают от наводнения. По последним данным, стихийное бедствие унесло жизни 225 человек. Известно, что причиной ЧП стали муссонные дожди.

Муссон стал самым сильным за последнее десятилетие. По прогнозам синоптиков осадки продолжатся в ближайшее время. Стихия стала причиной обрушения зданий, вызвала проблемы с транспортным сообщением, сообщает ТАСС.

По словам пресс-атташе посольства России в Индии Владимира Полуэктова, россиян среди погибших нет. Эта информация пока лишь предварительная.

"Если кому-либо из наших граждан, находящихся в южных штатах Индии, необходима помощь, то она будет непременно оказана. Мы продолжаем мониторить ситуацию и в случае необходимости готовы будем оказать любую помощь и содействие", - сказал Полуэктов телеканалу "Россия 24".

ИСТОЧНИК KP.RU

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