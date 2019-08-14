2019-08-14T13:46:18+03:00
Политика

Посольство РФ в Сирии проверяет информацию о лидере движения «Альтернатива»

Ранее появилось сообщение о том, что пропавший Олег Мельников жив и скрывается от боевиков
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Посольство РФ в Сирии проверяет информацию о жизни лидера движения «Альтернатива»Посольство РФ в Сирии проверяет информацию о жизни лидера движения «Альтернатива»Фото: REUTERS
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Совместно с сирийскими компетентными органами посольство России в САР проверяют информацию о том, что лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, пропавший в сирийской провинции Идлиб, жив и скрывается в убежище.

«Посольство вместе с сирийскими компетентными органами продолжают работу по проверке данной информации», - передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В посольстве отметили, что проверка данной информации «непростая задача, поскольку практически вся территория провинции Идлиб находится под контролем боевиков». В ведомстве также сообщили, что МИД РФ будет информировать о появлении новых данных о судьбе Олега.

Напомним, движение «Алтернатива» сообщила, что их лидер жив, но на данный момент информации о судьбе его группы очень мало и не известно, почему они так долго не выходила на связь. Ранее местные банды объявили награду за голову Олега.

ИСТОЧНИК KP.RU

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