Посольство РФ в Сирии проверяет информацию о лидере движения «Альтернатива»
Совместно с сирийскими компетентными органами посольство России в САР проверяют информацию о том, что лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, пропавший в сирийской провинции Идлиб, жив и скрывается в убежище.
«Посольство вместе с сирийскими компетентными органами продолжают работу по проверке данной информации», - передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В посольстве отметили, что проверка данной информации «непростая задача, поскольку практически вся территория провинции Идлиб находится под контролем боевиков». В ведомстве также сообщили, что МИД РФ будет информировать о появлении новых данных о судьбе Олега.
Напомним, движение «Алтернатива» сообщила, что их лидер жив, но на данный момент информации о судьбе его группы очень мало и не известно, почему они так долго не выходила на связь. Ранее местные банды объявили награду за голову Олега.
ИСТОЧНИК KP.RU