2019-08-14T13:53:29+03:00
Политика

Песков рассказал о деталях разговора Путина и Трампа

Лидеры двух стран обсудили нынешнего главу диппредставительства США
Григорий ЛЕОРДА
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Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов.Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о предполагаемой кандидатуре на пост американского посла в России. По его словам, этот момент был одной из тем состоявшегося недавно телефонного разговора лидеров двух стран.

"Путин отметил, что период работы [Джона] Хантсмана в качестве главы диппредставительства США в России пришелся на один из самых тяжелых периодов истории наших отношений. Трамп сказал, что в ближайшее время будет внесена кандидатура нового посла", - сообщил Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ попала информация о том, что белый дом рассматривает на должность двух человек. Это нынешний спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган. Другой кандидат Ричард Гренелл, который сейчас трудится в Германии. По данным зарубежных СМИ, последнего переезд в другую страну не интересует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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