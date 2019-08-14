Песков рассказал о деталях разговора Путина и Трампа

СЕГОДНЯ 13:53 2019-08-14T13:53:29+03:00

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о предполагаемой кандидатуре на пост американского посла в России. По его словам, этот момент был одной из тем состоявшегося недавно телефонного разговора лидеров двух стран.

"Путин отметил, что период работы [Джона] Хантсмана в качестве главы диппредставительства США в России пришелся на один из самых тяжелых периодов истории наших отношений. Трамп сказал, что в ближайшее время будет внесена кандидатура нового посла", - сообщил Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ попала информация о том, что белый дом рассматривает на должность двух человек. Это нынешний спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган. Другой кандидат Ричард Гренелл, который сейчас трудится в Германии. По данным зарубежных СМИ, последнего переезд в другую страну не интересует.

ИСТОЧНИК KP.RU