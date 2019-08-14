Матч Ливерпуль - Челси: оглашены стартовые составы команд на Суперкубок УЕФА

СЕГОДНЯ 21:23 2019-08-14T21:23:03+03:00

Ряд игроков пропустит встречу, но в целом же - у обоих клубов боевые составы

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В среду, 14 августа, в Стамбуле будет сыгран матч на Суперкубок УЕФА между "Ливерпулем" и "Челси". В этой игре сойдутся победитель Лиги Чемпионов и триумфатор Лиги Европы прошлого сезона. Стартовый свисток поединка еще не прозвучал, однако уже оглашены стартовые составы команд на эту игру.

У "Ливерпуля" не появится на поле Наби Кейта, полузащитник пропустит встречу из-за растяжения.

Стартовые составы команд на игру выглядят следующим образом:

"Ливерпуль": Адриан - Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон - Фабинью, Хендерсон (к), Милнер - Окслейд-Чемберлен, Салах, Мане.

"Челси": Кепа - Аспиликуэта (к), Зума, Кристенсен, Эмерсон - Жоржинью, Канте, Ковачич - Пулишич, Жиру, Педро.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча на Суперкубок Европы между "Ливерпулем" и "Челси". Стартовый свисток поединка прозвучит в 22:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU