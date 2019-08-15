Минтруд утвердил список профессий с ограничениями для женщин

СЕГОДНЯ 15:34 2019-08-15T15:34:27+03:00

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Министр труда Максим Топилин подписал приказ "Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными или опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин". Документ регулирует список профессий, которые станут недоступны для представителей слабого пола с 1 января 2021 года.

"Утвердить перечень производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, согласно приложению", - сказано в тексте документа.

Перечень содержит 100 позиций. Среди них химические производства с применением целого ряда вредных веществ, подземные и горные работы. В том числе женский труд запрещается применять при строительстве метрополитенов, тоннелей. Под табу попали множество профессий связанных с добычей руд, торфа, переработке бурых углей.

ИСТОЧНИК KP.RU