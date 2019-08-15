2019-08-15T16:45:08+03:00
В мире

Британия ввела запрет на поставку подводных аппаратов в Россию

Лондон считает, что ограничения "ослабят риски" национальной безопасности
Григорий ЛЕОРДА
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На западе испугались растущих возможностей страны.На западе испугались растущих возможностей страны.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Британии с сегодняшнего дня стал действовать запрет на поставку в Россию подводных судов и оборудования. Для этого заграничным партнерам пришлось внести изменения в закон 2008 года. Об этом сообщает британское управление по контролю за экспортом.

Решение Лондон мотивировал тем, что Москва "развивает определенные возможности". В частности у страны есть способность отслеживать, получать доступ и прерывать подводные каналы связи.

"Эти действия представляют риск для нашей национальной безопасности, и новый контроль призван уменьшить этот риск.

Контроль распространяется только на экспорт в Россию. Заявки на выдачу экспортных лицензий на предметы, подлежащие новому контролю, будут оцениваться в каждом конкретном случае в соответствии с консолидированными критериями лицензирования экспорта оружия ЕС и страны", - говорится в заявлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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