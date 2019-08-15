2019-08-15T18:29:09+03:00
Происшествия

Автомобиль снес автобусную остановку в центре Москвы

О пострадавших пока не известно
Григорий ЛЕОРДА
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Обстоятельства случившегося выясняются.Обстоятельства случившегося выясняются.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В центре Москвы произошло ДТП. По предварительным данным, автомобиль снес автобусную остановку у второго дома Старой площади.

"Автомобиль выехал на автобусную остановку по адресу Старая площадь, дом 2. Обстоятельства произошедшего уточняются", -сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

О пострадавших пока ничего не известно. Марка машины и обстоятельства аварии выясняются.

Сайт kp.ru писал о том, что в Кемерове отечественный автомобиль снес остановку, на которой находилась беременная женщина. Легковушка потеряла управление после ДТП с иномаркой на дороге.

Еще один похожий случай произошел в подмосковном Пушкино. Водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар. К счастью, в момент столкновения на остановке никого не было. Сам водитель не пострадал. Очевидцы помогли ему выбраться из машины и вызвали полицию, он был сильно пьян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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