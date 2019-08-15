Немецкие таможенники нашли спрятанные в подгузниках 20 000 евро

СЕГОДНЯ 18:52 2019-08-15T18:54:21+03:00

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Немецкие таможенники в аэропорту Штутгарта смогли найти заначку одного из пассажиров. Огромную сумму денег мужчина спрятал не где-нибудь, а в двух детских подгузниках.

32-летний пассажир проходил стандартную проверку. Его спросили, есть ли при нем большие суммы наличных денег. Он ответил отрицательно. Однако заглянув в багаж сотрудники Главного таможенного управления обнаружили купюры в двух подгузниках. Еще 8000 тысяч евро лежали в другом месте.

Путешественник смог доказать, что привез деньги для знакомых. По данному факту никаких разбирательств не устраивали.

Другому посетителю того же аэропорта повезло меньше. Ему выписали штраф в 3600 евро. Все из-за того, что нашли в багаже незарегистрированные деньги. Объяснить их происхождение человек из Милана не смог за что и поплатился, сообщает издание stuttgarter-nachrichten.de.

ИСТОЧНИК KP.RU