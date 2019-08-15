Пострадавшими после жесткой посадки самолета в Подмосковье себя назвали 76 человек

СЕГОДНЯ 20:44 2019-08-15T20:44:08+03:00

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По последним данным, пострадавшими в результате жесткой посадки самолета Airbus 321 в Подмосковье признаны 76 человек. Один из них - 69-летняя женщина - продолжает оставаться в больнице.

Напомним, ЧП произошло утром 15 августа возле аэропорта Жуковский. Через пару минут после взлета борта Москва-Симферополь у самолета отказали двигатели. Основная версия сбоя техники - попадание птиц. К счастью, пилотам удалось посадить самолет в поле. 226 человек остались целы. Руководство страны намерено наградить экипаж государственными наградами.

Руководство аэропорта уже пообещало выплатить всем пассажирам того рейса компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Еще по 100 тысяч обещает выплатить компания "Уральские авиалинии" тем пассажирам, что не были застрахованы. Большая часть людей отказалась лететь на другом самолете в Крым после случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU