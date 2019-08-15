2019-08-15T21:36:04+03:00
В мире

Непал усложнит допуск туристов на Эверест из-за роста числа погибших

Министр туризма готов изменить законодательство страны
Григорий ЛЕОРДА
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При восхождении и спуске ежегодно гинут десятки людей.При восхождении и спуске ежегодно гинут десятки людей.Фото: REUTERS
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Огромное число смертей при восхождениях на Эверест вынудило общественность Непала задуматься над ужесточением правил доступа к опасному виду туризма. Специальная комиссия из экспертов, руководителей туристических агентств и чиновников представила профильному министру Йогешу Бхаттараи доклад с предложениями по теме.

В основу документа залег принцип "один альпинист-одна вершина-один сезон". Рабочая группа предложила, чтобы всякий желающий покорить гору свыше восьми тысяч метров, проходил специальную подготовку. При этом допускать к занятиям имеет смысл лишь тех, у кого за плечами восхождение на вершины не ниже 6,5 тысяч метров.

"Альпинисты должны иметь знания, опыт и подготовку в скалолазании. Альпинисты должны предоставить соответствующие документы в департамент по туризму перед тем, как им выдадут разрешение на восхождение на гору", - приводит газета Himalayan Times слова из доклада.

Кроме того, турист должен будет представить справку о состоянии здоровья. Министр пообещал, что его ведомство примет рекомендации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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