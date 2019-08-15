2019-08-15T22:30:29+03:00
В мире

Десять мировых богачей потеряли 18 миллиардов за один день

Состояния магнатов сократило падение на Уолл-стрит
Григорий ЛЕОРДА
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Богачи провели худший день в году.Богачи провели худший день в году.Фото: REUTERS
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Рынок американских акций в среду, 14 августа, встретил худший день с начала года. Из-за падения основных фондовых индексов на несколько процентов часть своего состояния потеряли крупнейшие мировые богачи.

Сообщается, что люди из первой десятки потеряли около 18 миллиардов долларов. Такой вывод можно сделать из из рейтинга Real-Timе, который обновляется в режиме реального времени.

Так состояние первого человека в списке Forbes Джеффа Безоса уменьшилось на 3,5 миллиарда долларов. Создатель Facebook Марк Цукерберг потерял 3,2 миллиарда. Еще один богач и владелец ряда люксовых брендов Бернар Арно утратил 3 миллиарда долларов. Сухим из воды вышел лишь Майкл Блумберг. Бывшему мэру Нью-Йорка удалось завершить день без существенных потерь, пишет Forbes.

ИСТОЧНИК KP.RU

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