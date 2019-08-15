2019-08-15T23:55:14+03:00
В мире

В Португалии задержали одного из крупнейших в мире торговцев оружием

Бельгиец попался на неоплаченном счете за перевозку лошадей
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Португалии задержали одного из крупнейших в мире торговцев оружиемВ Португалии задержали одного из крупнейших в мире торговцев оружиемФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Португалии задержали одного из крупнейших в мире торговцев оружием Жака Месье. Бельгиец, как считают правоохранители, причастен к поставкам оружия участникам почти всех крупных конфликтов последних 30 лет.

Он попался на неоплаченном счете за перевозку лошадей, которых транспортировал из своей вилы во Франции в Португалию. Благодаря этому следователи смогли выйти на Жака Месье, известного в криминальных кругах по прозвищам «Маршал» или «Лис». Бельгийские власти планируют запросить его экстрадицию.

Как сообщают местные СМИ, ранее торговец оружием уже был приговорен к четырем годам за нелегальные поставках оружия, бронетехники, вертолетов и другого снаряжения, которые были использованы в конфликтах. Помимо это доказана его причастность к поставкам оружия в Ливию, Чад, Пакистан и Иран. Однако после вынесения приговора Месье удалось сбежать. В этот раз он должен предстать перед судом в пятницу, 16 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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