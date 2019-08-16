Турецкие отели не собираются отказываться от системы "all inclusive"
Турецкие отели не собираются отказываться от системы "все включено" (all inclusive), поскольку спрос на нее слишком высок. Такое заявление сделал глава Союза отельеров Средиземноморья Эркан Ягджы.
Дело в том, что ранее Торгово-промышленная палата курортного города Манавгат написала в министерство культуры и туризма Турции с жалобой о "вреде" такого формата обслуживания клиентов. Сайт kp.ru писал, что торговцев не устраивает позиция туристов, которые постоянно сидят по номерам, не покупают сувениров и даже кофе на улице не пьют, ведь "все включено".
Янджы напомнил, что отели сами выбирают по какой системе работать, и вмешиваться в это никто не может. Рынок сам решает успешен формат работы или нет, и "если есть спрос, то будет и предложение". Турция же является одной из тех стран, где all inclusive наиболее успешно применяется.
"Периодически из-за этих прошений разговоры об отмене all inclusive возникают, но они уже порядком надоели, и мне кажется, пора уже заканчивать поднимать волну на эту тему", — цитирует РИА Новости главу Союза.
ИСТОЧНИК KP.RU