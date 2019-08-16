Турецкие отели не собираются отказываться от системы "all inclusive"

СЕГОДНЯ 07:31 2019-08-16T07:31:23+03:00

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Турецкие отели не собираются отказываться от системы "все включено" (all inclusive), поскольку спрос на нее слишком высок. Такое заявление сделал глава Союза отельеров Средиземноморья Эркан Ягджы.

Дело в том, что ранее Торгово-промышленная палата курортного города Манавгат написала в министерство культуры и туризма Турции с жалобой о "вреде" такого формата обслуживания клиентов. Сайт kp.ru писал, что торговцев не устраивает позиция туристов, которые постоянно сидят по номерам, не покупают сувениров и даже кофе на улице не пьют, ведь "все включено".

Янджы напомнил, что отели сами выбирают по какой системе работать, и вмешиваться в это никто не может. Рынок сам решает успешен формат работы или нет, и "если есть спрос, то будет и предложение". Турция же является одной из тех стран, где all inclusive наиболее успешно применяется.

"Периодически из-за этих прошений разговоры об отмене all inclusive возникают, но они уже порядком надоели, и мне кажется, пора уже заканчивать поднимать волну на эту тему", — цитирует РИА Новости главу Союза.

ИСТОЧНИК KP.RU