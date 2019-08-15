Турция против «Все включено»: Нам бы «олл инклюзивы» взять и отменить!

Казалось бы, выступать против «ол инклюзив» в Турции столь же противоестественно, как бороться против песка на пляж или волн в море. Слова Анталья и «все включено» для наших туристов давно уже синонимы. Тем не менее: в стране кебабов и лукумов что ни лето, то новая идея отменить или ограничить систему all inclusive.

Сейчас выступила Торгово-промышленная палата курортного города Манавгат, ее поддержали ремесленники Аланьи. Торговцы Манавгата написали в Министерство культуры и туризма Турции письмо: мол, вреден «ол инклюзив». Для чего вреден? Для бизнеса тех самых торговцев и ремесленников - отдыхающие сидят по отелям, в город ни ногой, сувениров не покупают, на ковры-украшения-магнитики денег не тратят, даже кофе по-турецки на улице не выпьют, у них же в отеле все есть! А у нас, мол, сплошные убытки, аренды да кредиты, никакого дохода, хоть лавку закрывай.

И ведь не поспоришь, чистая правда (см. «Цифры»). Но представьте: московские таксисты потребуют закрыть метро. Оно ж их доходов лишает? Еще как! Могли бы граждане на такси булочную ездить, а они под землю - за 55 рублей и без пробок. Или вот рыбаки выйдут с инициативой запретить коров и свиней — а почему это люди тратят деньги на мясо, а не рыбу? Я утрирую, конечно. Но обида торговцев в общем-то в том же стиле.

Отпускники же едут в all inclusive, потому что это выгодно и удобно. Заплатил один раз за тур, и расслабился, в отпуске про деньги можно не думать. Да, для владельцев городских кафе и магазинов от таких гостей толку мало. Но другой турецкий бизнес на них (то есть на нас) очень даже неплохо зарабатывает. И не только отельеры. Но и фермеры, поставляющие продукты для шведского стола, повара, транспортные компании, гиды, аниматоры, прачечные... Конкуренция, ничего личного.

Справедливости ради: сейчас противники «ол инклюзива» не призывают вовсе отказываться от системы «Все включено», уточняют в Ассоциации туроператоров России. В Аланье хотят запретить такие отели в центре города, где сосредоточены частные магазины и рестораны. В Манавгате предлагают разделить территорию: «ол инклюзивы» открывать лишь в тех местах, где они не будут мешать другому бизнесу.

КСТАТИ

96 процентов всех путёвок в Турцию - это туры в отели All inclusive. В этом году в Турции ждут более 6 млн российских отпускников.

На российских курортах лишь 4% гостиниц радуют отдыхающих удобной системой "Всё включено".

По данным онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata.ru.

ЦИФРЫ

Сколько денег тратят иностранные туристы в Турции

2003 год $850

2015 $756

2016 $705

2017 $681

2018 $647

2019 $624

* - по данным Турецкого статистического института.

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Летние каникулы кончились, зато бархатный сезон только-только начался. Турция с разгромным счётом выигрывает его у всех соперников по туристическому рынку (как и весь сезон отпусков-2018). С января по июль в стране кебабов и лукумов успели отдохнуть 3,3 миллиона россиян. (подробности)