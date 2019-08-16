Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки по лицу и отпечатку пальца

СЕГОДНЯ 10:31 2019-08-16T10:33:04+03:00

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Клиенты Сбербанка смогут оплачивать покупки без наличных, банковских карт и различных гаджетов при помощи одних лишь биометрических данных - отпечатков пальцев и черт лица. Об этом говорится в обновленных условиях проведения расчетов между кредитным учреждением и торговыми точками.

Чтобы начать пользоваться системой, нужно зарегистрироваться. Сделать это можно прямо в магазине при условии наличия там необходимого оборудования, и только если вы ранее дали согласие на обработку биометрии.

Дальше нужно вставить банковскую карту в терминал, придумать пароль для подтверждения операций и отсканировать палец либо лицо. Последний вариант доступен лишь клиентам, прошедшим идентификацию в отделении Сбербанка.

По завершению регистрации появится возможность оплачивать покупки как по карте, так и с помощью считывания биометрических данных, сообщается на сайте банка.

К слову, в самом Сбербанка ранее заявили, что надежность технологии распознавания лица гораздо выше, чем в случае с отпечатком пальца, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU