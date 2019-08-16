Эден Азар купил особняк на 11 миллионов евро

СЕГОДНЯ 11:57 2019-08-16T11:57:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Эден Азар на днях окончательно согласовал покупку особняка в Мадриде для себя и своей семьи за 11 миллионов евро. В отличие от многих футболистов, которые начинают присматриваться к жилью еще до согласования всех условий трансфера, Азар приступил к решению проблемы жилья уже после переезда в Мадрид, своей официальной презентации на Сантьяго Бернабеу и дебютного матча против «Зальцбурга».

У Эдена Азара и его жены Наташи трое сыновей: Яннис, Лео и Сэми. Отец семейства купил особняк остановил выбор на особняке стоимостью 10,8 миллиона евро, который спроектировал известный в Испании архитектор Хоакин Торрес, сообщает Daily Mail.

В новом доме семьи Азар, расположенном в элитном центре Мадрида, шесть спален, бассейн, кинозал, спа, тренажерный зал и теннисные корты.

Для семьи бельгийца это вполне приемлемая покупка, поскольку, по данным испанских СМИ, годовая зарплата Эдена Азара в королевском клубе составляет те же 11 миллионов евро.

ИСТОЧНИК KP.RU