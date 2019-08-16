У неандертальцев нашли болезнь «ухо плавца-серфера»

СЕГОДНЯ 12:51 2019-08-16T12:51:07+03:00

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Международная группа ученых выяснила, что неандертальцы часто страдали от от заболевания, называемого экзостозом, или «ухом серфера». Оно характеризуется разрастанием кости в слуховом канале.

Этот недуг может развиться от попадания холодной воды в ухо, поэтому часто наблюдается у пловцов, дайверов и каякеров. Однако почему болезни были подвержены древние люди остается неизвестным.

В ходе исследования были проанализированы 77 черепов гоминини (триба семейства гоминиды), 23 из которых принадлежали неандертальцам. Возраст останков достигает 40-100 тысяч лет. При этом оказалось, что примерно половина исследуемых была подвержена легкой или тяжелой форме экзостоза, сообщает издание Science Alert.

Специалисты отметили, что именно неандертальцы больше остальных групп древних людей были склонны к этой болезни. Это указывает на то, что они много времени проводили в воде, ныряли, например при ловле рыбы, считают ученые.

ИСТОЧНИК KP.RU