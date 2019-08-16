Пассажира самолета, приземлившегося в кукурузу, получат багаж до 18 августа

СЕГОДНЯ 15:04 2019-08-16T15:04:52+03:00

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Все пассажиры рейса «Москва-Симферополь», который 15 августа совершил жесткую посадку сразу после взлета, получат багаж уже до конца недели. Планируется, что чемоданы и сумки рассортируют и выдадут владельцам к 18 августа. Об этом сообщил замдиректора управляющей компании аэропорта Жуковский «Рампорт Аэро» Евгений Солодилин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Представитель аэропорта отметил, что часть багажа уже доставлена в Симферополь, а некоторые пассажиры успели забрать свои чемоданы в аэропорту Подмосковья.

Оставшиеся вещи будут раздавать по мере обращения граждан, в пятницу, 16 августа, в субботу, 17 августа.

Одна из пассажирок потеряла паспорт во время авиапроисшествия. В паспортном столе ей оперативно сделают необходимые документы, чтобы не возникало проблем с передвижением по стране, сообщает телеканал "360".

15 августа самолет А321 «Уральских авиалиний» взлетел из аэропорта Жуковский, но почти сразу же вышли из строй два двигателя. В них попала стая чаек. Жители ближайшей деревни уверяют, что чайки живут на озере неподалеку и давно "терроризируют" воздушную гавань. Пилот принял решение сажать борт прямо в поле. Рядом оказались посевы кукурузы, именно там самолет удачно приземлился.

Никто из пассажиров и экипажа не получил серьезные травмы. Тем не менее, многим потребовалась помощь медиков из-за ушибов. В больнице оказался второй пилот Георгий Мурзин, его госпитализировали 16 августа из-за болей в грудной клетке.

На борту находились 233 человека, в том числе семь членов экипажа.

Позже пилот извинился за подобную посадку и рассказал, как принял верное решение, чтобы сохранить жизнь всем участникам полета.

кстати, власти Подмосковья планируют возместить ущерб владельцу кукурузного поля. Произойдет это после того, как будут проведены все необходимые экспертизы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/726135" frameborder="0"></iframe> Кадры совершившего аварийную посадку самолёта.Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ИСТОЧНИК KP.RU