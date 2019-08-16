2019-08-16T22:50:00+03:00
Общество

В Госдуме заявили о необходимости создания инструкции для поиска редких лекарств

Депутат Леонид Огуль заявил, что участковые врачи должны полноценно информировать родителей детей, нуждающихся в редких препаратах
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Госдуме заявили о необходимости создания инструкции для поиска редких лекарствВ Госдуме заявили о необходимости создания инструкции для поиска редких лекарствФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль подчеркнул, что Министерство здравоохранения должно разработать специальные инструкции для участковых врачей. С той целью, чтобы медики полноценно информировали родителей детей, нуждающихся в редких препаратах.

- Минздраву необходимо сделать инструкции для участковых врачей, чтобы от них родители получали подробную информацию обо всех возможных вариантах решения проблемы с лекарством, - пояснил Огуль.

Он также подчеркнул, что "в XXI веке с развитыми коммуникациями таких ситуаций быть не должно", пишет "РИА-Новости".

Напомним, ранее директор детского хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что в Москве задержали женщину, которая заказала за границей не зарегистрированное в РФ лекарство "Фризиум". Общественность и правозащитники назвали ситуацию абсурдной и бесчеловечной. Также свою обеспокоенность выразили и в Кремле.

Леонид Огуль подчеркнул, что в данной ситуации недопустимо называть преступницей мать ребенка-инвалида.

- Сказал врач "найдите такое лекарство" - а где и как? Вот и ищут в интернете, ввозят незаконно. Конечно, в данной ситуации я на стороне этой женщины. - заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что маму ребенка-инвалида задержали с запрещенным в нашей стране лекарством. Уголовное дело возбудили по статье «Контрабанда наркотических веществ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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