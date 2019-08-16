Еще одну маму ребенка-инвалида задержали с запрещенным в нашей стране лекарством

Не успели москвичи забыть историю Елены Боголюбовой, мамы 12-летнего мальчика-инвалида, которую месяц назад задержали, когда она получала посылку с лекарством, как снова таможня не дала добро.

Истории очень похожи. Место действия — почтовое отделение, и даже препарат тот же самый — фризиум. Он запрещен в нашей стране, но, по отзывам пациентов, помогает облегчить, а иногда и вовсе на некоторое время останавливает судороги.

Но для Елены Боголюбовой все закончилось быстро и благополучно: возбуждать уголовное дело не стали. А вот вторая героиня, ее, кстати, тоже зовут Елена (фамилию она просила не называть) рискует попасть за решетку.

ВСЯ НАДЕЖДА НА ФРИЗИУМ

Все произошло 12 августа, когда женщина пришла за посылкой.

- Она заказала лекарство в интернете. Лена пришла в московское отделение почты на Челобитьевском шоссе. Получила посылку с лекарством, расписалась в квитанции и взяла в руки коробку. В этот момент сзади к ней подошли два сотрудника с удостоверениями. Таможенная служба, отдел по борьбе с контрабандой наркотиков, - рассказала «КП» Лида Мониава, директор благотворительного фонда «Дом с маяком».

В тот же день женщину опросили, а спустя сутки завели уголовное дело. Правда, пока обвинение маме ребенка-инвалида не предъявили. Она проходит как свидетель.

- Уголовное дело возбуждено по статье «Контрабанда наркотических и психотропных веществ». Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления,- сообщили «КП» в пресс-службе Центрального управления Федеральной таможенной службе.

Наказание по этой статье - от трех до семи лет лишения свободы. Следователи проверяют, был ли препарат действительно назначен медиками. В этом случае женщине, скорее всего, удастся избежать уголовного наказания.

Против матери ребенка-инвалида возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических и психотропных веществ».Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сыну Елены 25 лет. Он страдает приступами эпилепсии. В последнее время препараты, которые ему раньше назначали врачи, перестали действовать. Вся надежда была на фризиум.

Случай уже третий по счету, когда именно это лекарство попало в криминальные сводки.

- Маму Арсения Коннова год назад и маму Миши Боголюбова месяц назад удалось отбить благодаря вниманию общества. Уголовные дела были закрыты. Но у их детей до сих пор нет лекарств. Адресная закупка от Минздрава все еще не произведена. Лекарства все еще не зарегистрированы. С этим срочно надо что-то делать, - заявила Лида Мониава.

Волонтеры заверили, что собираются требовать регистрации фризиума в России.

- Мы не хотим получить еще одну маму, которая вот так же придет за посылкой и на ее руках защелкнутся наручники, - говорит Мониава.

РАЗРЕШЕНИЕ МОЖЕТ ВЫДАТЬ КОНСИЛИУМ

Но за кадром этих историй остается важный нюанс. Получить любой препарат из числа незарегистрированных в России можно и законным способом (постановление Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 771 «Об утверждении правил ввоза лекарственных средств для медицинского применения на территорию Российской Федерации»).

- Разрешение на ввоз выдается по заявлению медицинской или научной организации. То есть пациенту необходимо обратиться за помощью в больницу или НИИ. Решение о назначении должен принять консилиум медиков. После подачи заявления в Минздрав препарат будет доставлен в Россию в течение пяти рабочих дней. Плата за выдачу разрешения не взимается, - рассказали о процедуре в Минздраве РФ.

Так почему же мамы, прекрасно зная об уголовном наказании, которое им грозит, сами становятся наркокурьерами?

- Постановление не работает. Получить назначение консилиума, которое требуется для разрешения, просто невозможно. Выходит, что применить данный закон нельзя. В этой ситуации родственники тяжелобольных людей становятся заложниками системы. Но нарушать закон — это не выход. В такой ситуации советую подавать иски в суд, - объяснила адвокат Марина Широбокова.

ОФИЦИАЛЬНО

«Производитель препарата не регистрирует его в РФ»

- Лекарственный препарат фризиум действительно не зарегистрирован в Российской Федерации и не внесен в Государственный реестр лекарственных средств. Решение вопросов, связанных с целесообразностью регистрации является исключительным правом разработчиков и производителей лекарственных средств. Они с такой инициативой ни разу не обращались, - прокомментировали в пресс-службе Минздрава РФ.