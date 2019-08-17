Япония купит у США 42 истребителя F-35B

СЕГОДНЯ 06:32 2019-08-17T06:43:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В ближайшие несколько лет Япония купит у Соединенных Штатов 42 американских истребителя F-35B по 14 миллиардов иен (130 миллионов долларов) каждый. План закупки этих боевых самолетов уже утвержден министерством обороны страны Восходящего Солнца.

«F-35B отвечает всем необходимым требованиям в качестве истребителя ближнего действия и вертикальной посадки для нужд Сил самообороны», - отмечается в сообщении на сайте японского Минобороны.

Уже в следующем финансовом году (с апреля 2020-го по март 2021 года) Япония приобретет шесть таких самолетов, а к 2023-му – еще дюжину, и число американских истребителей F-35B в распоряжении Токио возрастет до 18 машин. Уточняется, что страна покупает эту часть самолетов для легких авианосцев Izumo и Kaga, которые переоборудуют из вертолетоносцев. Когда будут приобретены еще 24, не уточняется, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Япония заявила, что хочет стать полноправным партнером программы создания американских истребителей пятого поколения F-35.

ИСТОЧНИК KP.RU