В Турции нашли гробницу внучки грузинской царицы Тамары

СЕГОДНЯ 13:46 2019-08-17T13:47:31+03:00

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Археологи в Турции нашли могилу потомком грузинской царицы Тамары. Об истической находке представители посольства Грузии в Турецкой Республике сообщили на официальной странице в Facebook:

- В районе Пасинлер Эрзерума были проведены археологические раскопки, в результате которых обнаружен саркофаг султана Аладина Кайкубада II и его матери, Гурджи Хатун.

Речь идет о потомках грузинской царицы Тамары – ее дочери внуке. Их имена были написаны на саркофагах. Но точно ответить на вопрос, кому принадлежит гробница, можно будет ответить только после экспертизы.

Годы правления царицы Тамары называют «золотым веком грузинской истории». Она происходила из династии Багратионов. На ее счету несколько больших достижений - завоевание Тавриз и Эрзерум, и победа войне с султаном ардебильским. Девизом правления царицы стал: «Я отец сирых и судья вдов».

ИСТОЧНИК KP.RU