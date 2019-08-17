2019-08-17T14:41:15+03:00
Спорт

СМИ выяснили, что Месси стал лучшим футболистом сезона по версии УЕФА

Аргентинец обошел в голосовании своих ближайших соперников: Вирджила Ван Дайка и Криштиану Роналду
Дарья КРЫЛОВА
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Лионель Месси, нападающий «Барселоны»Лионель Месси, нападающий «Барселоны»
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Несмотря на то, что официальные результаты голосования на лучшего игрока сезона по версии УЕФА будут оглашены лишь 29 августа в Монако, итальянское издание Tuttosport уже дало инсайд: болельщикам "Ювентуса" и Криштиану Роналду надеяться не на что.

По версии издания, победителем голосования стал извечный соперник Роналду, нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Источник сообщает, что в голосовании за награду аргентинец обогнал других финалистов - защитника Вирджила ван Дейка ("Ливерпуль") и нападающего Криштиану Роналду ("Ювентус"). Месси набрал 252 балла, на счету голландца - 224 очка, в активе португальца - 181.

В Лиге Чемпионов 2018-2019 Месси провел на поле 2710 минут, отдал 3 голевые передачи и забил 13 голов. Роналду – 11 матчей и 9 голов, Вирджил Ван Дейк стал победителем турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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