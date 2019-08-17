2019-08-17T17:39:19+03:00
В мире

Дороги Катара начали выкрашивать в голубой цвет, чтобы охладить улицы

Средняя температура воздуха по стране летом составляет около +40 градусов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дороги в Дохе стали красить в голубой цвет. Фото: Qatar Public Works AuthorityДороги в Дохе стали красить в голубой цвет. Фото: Qatar Public Works Authority
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В центре столицы ближневосточного государства Катар появились голубые дороги. Таким образом власти Дохи пытаются бороться с жарой.

Инженер Саад аль-Досари пояснил, что черное дорожное полотно заметно влияет на окружающее пространство, притягивая и излучая тепло. Ожидается, что "осветление" улиц позволит снизить температуру асфальта на 15–20 градусов.

Специалисты будут следить за ходом эксперимента на протяжении 18 месяцев. Для начала перекрасят лишь улицу Абдаллы бен Джасема, которая находится недалеко от торговой площади Сук Вакиф. Проект доверили Управлению по проведению общественных работ Катара и некой японской компании, название которой не уточняется, передает Gulf News.

Средняя дневная температура воздуха в Дохе летом составляет около +40 градусов по Цельсию. Сайт kp.ru писал, что из-за столь неблагоприятных погодных условий ФИФА даже решила изменить правила и провести Чемпионат мира по футболу 2022 года на ноябрь-декабрь вместо привычных июня-июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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