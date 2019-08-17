Задержаны подозреваемые в хищении госимущества Украины на $60 млн
В Херсонской области Украины задержали членов преступной группировки, которые подозреваются в хищении государственного имущества на сумму 59,7 миллиона долларов. Операция была проведена сотрудниками прокуратуры Киева совместно со Службой безопасности страны.
Согласно данным следствия, преступления совершались в период с 2017 по 2019 год. С помощью поддельных документов и ключей доступа к Госреестру злоумышленники переписывали на себя земельные участки и здания, находящиеся в государственной, коммунальной и частной собственности.
Регистрировать недвижимость им помогали судьи Донецкой и Херсонской областей, которые выносили положительные решения по гражданским делам. Ущерб государству составил 4,8 миллиона долларов, физическим лицам — 835 тысяч долларов.
На настоящий момент задержаны семь членов группировки - три организатора и четыре исполнителя. В их числе несколько адвокатов и экс-глава органов юстиции Киева, уточняется на странице Генпрокуратуры Украины в Facebook.
Сайт kp.ru писал, что ранее в хищении госимущества был обвинен также депутат Верховной Рады Александр Онищенко.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»